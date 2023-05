"Nègres marron surpris par des chiens" : faut-il déboulonner cette statue qui se trouve au Palais de Justice de Bruxelles ?

Cette statue a été créée par le sculpteur Louis Samain, à la fin du 19e siècle. Elle existe en deux exemplaires, l’un se situe sur l’avenue Louise à Bruxelles (devant un arrêt de la STIB) et a déjà fait l’objet d’un débat. Le second exemplaire de cette statue se trouve donc au Palais de justice.

Cette œuvre s’inspire du livre "La case de l’oncle Tom", roman écrit au milieu du 19e siècle et qui a connu un grand succès. Au dos de la version de poche de ce roman, on peut lire : "Un revers de fortune oblige le propriétaire d’une manufacture à vendre son plus fidèle esclave, le vieux Tom. L’oncle Tom, sensible et pieux, se soumet à l’inhumaine condition des esclaves noirs". Au départ, on considère que ce livre permet de faire découvrir la réalité de l’esclavagisme. Au milieu du 20e siècle, la perception change. Et aujourd’hui, on considère qu’il renforce les stéréotypes à l’égard des esclaves.