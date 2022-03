"Des changements seront apportés, et on apportera une aide plus efficace aux personnes qui souffrent de l'agression de la Fédération de Russie", a-t-il ajouté.

Sur les questions-clé comme celles touchant à un cessez-le-feu "des dialogues intensifs vont continuer", a-t-il poursuivi. Sur ces points, il n'y a à ce jour "pas encore de résultats qui pourraient améliorer la situation", selon lui.

De son côté, le négociateur russe Vladimir Medinski a estimé que cette troisième session, qui s'est tenue à Belovejskaïa Pouchtcha, parc national à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, n'avait pas été "pas à la hauteur des attentes".

"Nous espérons que la prochaine fois, nous pourrons parvenir à une avancée plus importante", a-t-il dit lors d'un point de presse diffusé par la chaîne de télévision publique russe Rossia 24.