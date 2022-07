Négociations entre l'Etat belge et Engie pour une nationalisation partielle de Doel 4 et Tihange 3 : bonne nouvelle ou marché de dupes ?

Pour Bruno Colmant, professeur de finance à l’Université Libre de Bruxelles, une nationalisation partielle signifie que l’Etat belge devient coopérateur des centrales autrement dit que le peuple belge reprend le contrôle des centrales.

Il surenchérit : "Le principe de nationaliser partiellement les centrales est plutôt sain dans un contexte de souverainisme énergétique. Ça a du sens de reprendre le contrôle des choses. Le marché de l’électricité se fragmente de plus en plus et chaque pays devra de plus en plus compter sur lui-même. Être dans la dépendance énergétique d’une société étrangère (Engie- Electrabel est une société française) n’est pas une bonne chose."

A l’aune de la situation énergétique européenne actuelle, Bruno Colmant estime donc que la Belgique doit réacquérir une forme d’indépendance énergétique. Elle serait, cependant, très relative puisque le parc nucléaire actuel représente 55% de nos besoins en électricité et les deux réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3, totalisent à peine, 20% de nos besoins en électricité.