Négociations à Spa pour la gestion du centre pour réfugiés : fini le contrat avec le privé ?

La semaine dernière, la bourgmestre a vu le secrétaire d'Etat à la migration Sammy Mahdi. De quoi est-il question ? De faire gérer le centre en direct par l'agence officielle Fedasil. Exit le privé. Pourquoi ? Parce que côté ville, il semble qu'on aurait plus confiance. La gestion de Svasta a été critiquée. A l'ouverture, des résidents se sont battus au couteau. Un argument pour la Ville qui veut moins de réfugiés.

Maintenant qu’ont été écartés les événements violents, il vaudrait mieux un peu moins de vigiles et plus d’encadrement d’accueil et d’éducateurs.