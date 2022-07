Négligé par les hommes, le costard-cravate s'impose dans le dressing des femmes.

Les hommes en ont-ils définitivement fini avec le traditionnel costard-cravate ? Le plus gros de la pandémie passé, ces messieurs ne semblent pas vouloir renouer avec les coupes strictes et étriquées du costume, préférant adopter des formes amples et plus légères, au contraire des femmes, qui en ont fait leur meilleur allié pour affronter la rentrée avec style et élégance.