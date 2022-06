Neerpede : le futur étang de baignade inquiète les amoureux du site

Yannick Laurent n’est pas seule dans son combat. Sa pétition a déjà recueilli plus de 3200 signatures en ligne ou sur papier. Une réunion d’information aux riverains est prévue le lundi 27 juin. Bruxelles Environnement et la commune d’Anderlecht auront fort à faire pour convaincre les usagers de Neerpede du bien-fondé de cet aspect du projet de réaménagement.

Il sera possible d’adapter la jauge à la baisse si nécessaire

Gestionnaire du projet "étang de baignade" pour Bruxelles Environnement, Flore Schmit relativise l’importance de la surface de baignade : "sur les 40 hectares de parc, il y a 10 hectares de plans d’eau. A peine un demi-hectare sera dédié à la baignade, ce qui représente un vingtième du total des plans d’eau."

Quant à la jauge de 225 nageurs simultanément, elle n’est pas coulée dans le béton. "On s’attend à ce que ce nombre de personnes soit atteint 4 à 5 week-ends par an. Mais, évidemment, en fonction de l’expérience, il sera possible d’adapter la jauge à la baisse si ça s’avère nécessaire pour la préservation du parc et de ses alentours", précise Flore Schmit.