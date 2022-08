Neerpede : la ferme du Chaudron veut fédérer les agriculteurs urbains de la zone

Mais le plus gros du chantier, c’est incontestablement la construction d’une conserverie partagée à destination des professionnels, un outil unique à Bruxelles à l’enjeu pourtant essentiel, comme le résume Clara Dinéty : "l’activité maraîchère est très saisonnière à Bruxelles. En été, tu peux sortir beaucoup de légumes, mais en été, tu as aussi beaucoup moins de clients en ville. Du coup, si tu as énormément de courgettes ou de tomates et que tu as du mal à les écouler, tu les transformes. Ce qui te permet de les vendre l’hiver dans un panier, tout en valorisant un peu mieux aussi ta production qu’en vendant juste une botte de carottes."

Soulager la pression économique qui pèse sur les maraîchers, en leur offrant également un espace de stockage agricole mutualisé, c’est l’objectif de la ferme du Chaudron. "Ce qu’on constate tous comme producteurs sur le terrain, c’est qu’on rencontre les mêmes difficultés. On fait 56 métiers à la fois. On fait donc le pari que si tout le monde se met ensemble, il y a plus de chance de réussir à sortir la tête de l’eau", explique Clara Dinéty.

La ferme du Chaudron espère fédérer autour d’elle la petite dizaine de projets agricoles qui bordent le ring à Anderlecht.