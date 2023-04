Neerpede : la commune d’Anderlecht dit non à l’étang de baignade

450 remarques citoyennes, dont une grande majorité à tonalité négative : c’est le bilan de l’enquête publique concernant le projet de création d’un étang de baignade sur le site de Neerpede. Alors que cette consultation de la population vient de s’achever, le bourgmestre d’Anderlecht annonce que la commune s’oppose au projet de Bruxelles-Environnement, en tout cas dans sa version actuelle.

"On a toujours dit qu’on laisserait les procédures se dérouler de manière correcte, en écoutant les habitants dans le cadre de l’enquête publique", explique Fabrice Cumps (PS), sur les antennes de Bruxelles Matin (Vivacité) ce mercredi. "L’enquête publique est terminée. Sur base des remarques reçues et des éléments en notre possession pour l’instant, j’ai proposé qu’on remette un avis défavorable" lors de la commission de concertation qui se déroulera ce jeudi, en présence de Bruxelles-Environnement, des autorités communales, des habitants et d’Urban.Brussels, l’administration qui aura le dernier mot sur l’octroi ou non d’un permis relatif à cet étang de baignade.

On n’a aucune garantie

La position de la commune d’Anderlecht est notamment liée à la crainte d’une fréquentation excessive d’un lieu aujourd’hui tranquille et sauvage. "Le projet prévoit 225 nageurs simultanés, auxquels il faut ajouter ceux qui attendent. On parle donc d’une capacité de plus de 1000 personnes par jour. Bruxelles Environnement propose un encadrement pour la natation et les abords immédiats de l’étang, mais on n’a par contre aucune garantie sur ce qui se déroulerait à proximité, où des rassemblements ne sont pas impensables", conclut le bourgmestre Fabrice Cumps.