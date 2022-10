Neema Namadamu : une femme de paix dans une région de conflits

Neema Namadamu a également lancé un ambitieux projet de plantation d’arbres, avec le soutien de l’organisation WECAN International pour contrer la déforestation autour de son village et préserver les riches ecosystèmes de la forêt d’Itombwe. Quatre pépinières contiennent 25 espèces d’arbres de la région. 25% de ceux-ci sont destinés à l’usage humain (médicaments, nourriture et charbon de bois pour le chauffage) et 75% pour la restauration de l’environnement naturel déboisé et mutilé par les compagnies minières. A ce jour, plus de 100.000 arbres ont été plantés.

Au lendemain de la pandémie, les femmes d’Itombwe ont créé des vergers pour garantir la sécurité alimentaire dans une région où se trouvent deux camps de réfugiés à la suite de troubles politiques.

Neema Namadamu célèbre cette année les 10 ans de Maman Shujaa. Le bilan est convaincant : l’association soutient des centaines de femmes, milite pour l’égalité des genres, la justice et la dignité. Dans un pays, comme dans tant d’autres, où le patriarcat est inscrit dans la culture et les traditions, son objectif est d’informer les femmes de leurs droits, leur donner confiance et leur offrir la formation intellectuelle et pratique pour réussir leur carrière.

Neema insiste sur le fait que les qualités et les compétences féminines profitent à toute la communauté. "Nous ne sommes pas en guerre contre les hommes, contre nos maris et nos fils", insiste-t-elle. "Nous combattons un système." Et d’ajouter : "Cela ne m’intéresse pas de faire un peu de bruit. Ce que je veux, c’est changer le paradigme."

Il y a fort à parier qu’elle va y parvenir…