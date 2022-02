Neder-over-Heembeek : une rue limitée à 10 km/h pour laisser traverser les batraciens

La Trassersweg est la première et la seule rue à Bruxelles à bénéficier de ce régime, avec l’accord des autorités de la Ville et de la zone de police. "Tantôt on va fermer les voiries, de sorte que la migration se passe bien", précise Amandine Tiberghien évoquant les autres sites bruxellois. "Sur d’autres, on va privilégier des barrages, auxquels les batraciens vont être confrontés. Ils vont ensuite tomber dans des petits seaux qui vont être récupérés par des bénévoles pour les faire traverser."

Aspiration

A Neder, c’est le 10km/h qui est donc instauré. "Quand une voiture va passer en voirie, le risque premier est que le batracien se fasse écraser directement." Mais il y a aussi le phénomène d’aspiration. "Avec la vitesse et les roues qui tournent, le batracien, même s’il n’est pas sous une roue de voiture, peut se faire aspirer sous la roue et il va donc mourir."

En dehors de la Trassersweg, les sites de sauvetages de batraciens en Région bruxelloise sont situés au Rouge-Cloître à Auderghem, Drève du Louve et sur le site Axa (Grand Forestier et Terneuken) à Watermael-Boitsfort, au parc de la Woluwe à Woluwe-Saint-Pierre, rue Engeland à Uccle et au cimetière d’Anderlecht.

Il existe également des dizaines d’autres sites en Wallonie. Leur localisation est à retrouver sur le site Internet de Natagora.

A Neder-over-Heembeek, la limitation de vitesse est temporaire: le panneau sera levé en avril, à l'issue de la période de reproduction des batraciens.