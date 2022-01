Neder-Over-Heembeek : planter une "petite forêt" pour voir grandir la nature en ville

Un quartier qui n’a pas été choisi au hasard, comme l’explique Arnaud Pinxteren, échevin de la participation à la ville de Bruxelles. "Cette partie de la commune s’est rapidement urbanisée ces dernières années et le conseil de quartier (habitants tirés au sort) avait émis le souhait de voir plus d’espaces verts et donc plus de plantations". Cette petite forêt urbaine a donc vu le jour grâce à une collation avec l’ASBL Good Planet. Raphaël Van Ypersele en explique l’objectif :"nous plantons des arbres qui deviendront très grands mais d’autres aussi, beaucoup plus petits comme des noisetiers Certains pousseront vite d’autres plus lentement." Outre une plus grande diversité, cela permet d’imaginer rapidement à quoi ressemblera cet espace dans vingt ou trente ans.