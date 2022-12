Ned Rorem, compositeur et diariste américain excentrique

A côté de la composition, Ned Rorem publie ses essais et ses "diaries", ses journaux intimes qui font preuve d’une libération de la parole pour ce compositeur excentrique et affirmé qui ne semblait pas effrayé par les codes rigides des sociétés de l’époque. Sa première publication est The Paris Diaries en 1966 où il conte et raconte sa vie dans les milieux culturels et artistiques parisiens.

Si le Time le décrit comme "le plus grand compositeur de mélodies au monde", c’est ironiquement — comme il aime le rappeler dans An Absolute Gift : A New Diary en 1978 — qu’il gagne un Prix Pulitzer de musique en 1976 avec Air Music : dix variations pour orchestre, une commande pour l’Orchestre Symphonique de Cincinnati. L’œuvre de près de trente minutes a été conçue par le compositeur en pensant toujours la musique "vocalement", lui qui était plus connu pour ses 500 art songs que pour ses pièces orchestrales.