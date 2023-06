Nectar Kultur - Exposition des 10 ans du 21 au 24 juin

Depuis 2016, l’asbl Nectar propose des ateliers qui initient un public de 8 à 25 ans à la culture rap et à ses multiples facettes. Ce moyen d’expression qui ne peut plus passé inaperçu en 2023 permet de développer également une méthode pédagogique pour des plus jeunes et le Rap se révèle sans aucun doute être un très bel outil de socialisation et d’émancipation.

Encadré par des professionnels, chaque participant.e est invité.e à découvrir et développer ses talents en prenant part à l’élaboration de l’atelier de A à Z et à ses différentes étapes : de la création d’un texte à la représentation live et la promotion qui l’entoure.

Les ateliers rap c’est plus de 15 ateliers par an en Fédération Wallonie Bruxelles soit un public cible de près de 200 à 300 participants par an. Nectar Kultur c’est 80 ateliers en 7 ans de collaboration : 4 à 6 concerts chaque année qui attirent à chaque édition entre 300 et 400 personnes. Les ateliers de Nectar Kultur c’est 10 à 20 participants par atelier soit en 7 ans plus de 1000 participants !

Le public directement visé par ce projet se compose essentiellement d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes âgés entre 8 et 25 ans. Les ateliers sont ouverts et accessibles à tous et à toutes.

Cette année, Nectar Kultur fête ses 10 ans d’activité depuis la naissance de la structure en 2013. La célébration de ces dix années débouchera sur une exposition qui se tiendra de ce 21 juin au 24 juin, avec en exclusivité un concert en date du 24 juin par le duo SAFARI.

Les jeunes participants des ateliers d’initiation au rap auront également la possibilité d’exposer le fruit de leur création devant le public. L’anniversaire de Nectar Kultur culminera non seulement sur la diffusion des vidéos des clips tournés durant les ateliers, mais le public aura également l’opportunité de découvrir notre podcast, Kultur Rap.

Nectar Kultur - 10 ans d'activités | du 21 au 24 juin 2023 | Place des Carmes 8, 4000 Liège (Centre Culturel des Chiroux).

Entrée gratuite à l’occasion de la fête de la musique

Tu trouveras plus d'informations en cliquant sur ce lien - 10 ANS NECTAR KULTUR EXPO + FETE DE LA MUSIQUE - ou en allant visiter la page Facebook ICI