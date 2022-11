Ne vous laissez jamais endormir ou impressionner par le jargon des financiers !

Durant l’été 2008, le patron de Dexia utilisait des termes très techniques, semblait jongler avec des schémas financiers complexes et tout cela, au fond, rassurait le chaland. Autrement dit, les journalistes qui étaient en face de lui. Et tant de compétences à la tête de la banque, c’était rassurant, même si le propos était incompréhensible pour le commun des mortels. Six mois plus tard, devinez quoi ? Dexia était en quasi-faillite. La leçon de cette histoire, ou plutôt de cette anecdote ? Elle est simple, très simple. Ne vous laissez jamais, mais au grand jamais, endormir ou impressionner par un jargon spécialisé. C’est la manière subtile d’anesthésier notre intelligence. C’est l’arme des prestidigitateurs dans les affaires en général et en particulier dans la finance.

Et je ne vous parle même pas du monde des cryptoactifs. C’est encore pire. Tapez Google ou prenez n’importe quel dossier média consacré aux crypto et vous lirez des termes aussi ésotériques blockchain, tokens, protocol, stablecoins… et je vous en passe des meilleurs. Et ce qui est dingue dans la vie, c’est que plus les choses ont l’air compliquées, plus les clients de ces prestidigitateurs, au lieu de s’enfuir séance tenante, restent scotchés et boivent littéralement les paroles de leur interlocuteur sans sourciller. En gros, leur cerveau semble leur dire " c’est compliqué, ça me dépasse, mais donc c’est juste ". Mais non. Erreur fatale. Il faut au contraire se dire " je ne comprends pas, donc je passe mon chemin ".

