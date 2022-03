Ne tombez pas dans le piège du veganwashing tendu par l'industrie alimentaire

"Le cochon bien-être", un cochon vert souriant qui gambade dans la nature ! Patrick Feller, éleveur de porcs bio, estime que l'image est un peu trompeuse et que l'image est un mensonge. Le label "Cochon bien-être" signifie: un peu plus d'espace que l'élevage conventionnel, pas d'antibiotique, pas de castration. Le label Bio signifie 3 fois plus d'espace que le "cochon bien-être", pas d'antibiotique, et la castration est autorisée sous anesthésie. Il n'impose pas de litière de paille ou d'espace extérieur.

D'après Michel Vandenbosch, président de GAIA: "En sachant qu'ils n'ont aucun parcours extérieur, c'est une forme de tromperie." Même abusif selon Fabrice Derzelle: "On ne peut pas parler d'élevage bien-être. S'ils ont un accès à l'extérieur et qu'ils peuvent exprimer leur comportement naturel, là on peut parler de bien-être." Jessica Iriza Michelante: "Pour moi, c'est évident que l'exploitation et l'abattage ne peuvent pas constituer une forme de bien-être animal."