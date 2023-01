Ne tirez surtout pas votre chapeau, portez-le grâce à ces chapelières belges !

Cette ancienne institutrice s’est reconvertie à la couture et plus spécifiquement dans les chapeaux. Mary T confectionne ses chapeaux qui finiront exposés et portés aux quatre coins du monde : "J’ai eu des clients japonais, certaines pièces qui se sont retrouvés au Canada, en Italie", raconte la modiste. Avec des expositions aux quatre coins de la France, de la Belgique et à Mons 2015, le talent de cette Montoise n’est plus à prouver.

Découvrez le reportage de Télé MB dans l’atelier de Mary T avec Chapo’T’Ose

Pour accompagner ses créations aux tissus locaux (belges et français), Mary T confectionne aussi des bijoux et accessoires assortis aux chapeaux. Et pour reconnaître sa patte, il suffit de regarder son logo (de Chapo’T’Ose) déposé comme propriété intellectuelle.