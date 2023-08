"Ne tirez pas" : le film belge choc sur le combat des victimes des Tueurs du Brabant

Réalisé par le metteur en scène flamand Stijn Coninx (Daens, Marina), Ne tirez pas aborde l'affaire des Tueurs du Brabant en mettant en lumière leurs victimes. Un drame familial bouleversant qui raconte un des plus grands faits divers belges et ses terribles conséquences. À découvrir le 22 août à 20h30 sur La Trois.

Le pitch ? David Van de Steen a 9 ans lorsqu’il perd ses parents et sa sœur, lors du hold-up 9 novembre 1985 du supermarché Delhaize à Alost, perpétré par la sinistre bande des Tueurs du Brabant. Lui- même gravement blessé lors de cette attaque, David est recueilli par ses grands-parents qui tenteront, malgré le deuil et les nombreuses questions restées sans réponses, de lui donner un avenir et de rechercher sans cesse les coupables de cette tuerie…

Niet Schieten (Ne tirez pas en version originale) est basé sur l'histoire vraie de David Van de Steen qui se bat depuis qu'il est jeune pour retrouver les coupables et enfin connaître la paix. Le film raconte comment David et son grand-père vont se confronter à une souffrance décuplée par le bourbier dans lequel se plonge rapidement l'enquête. Ils sont impuissants face à cette question qui hante toujours tout un pays : qui sont les Tueurs du Brabant ? Après le succès de la série belge 1985, découvrez une autre facette de cette histoire.