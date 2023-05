"Ne tire pas, passe la balle !" : il y a 4 ans, Vincent Kompany inscrivait un but de folie et offrait le titre à City

Avant d’être l’entraîneur à succès qu’il est devenu, Vincent Kompany était avant tout un incroyable défenseur au charisme inégalable. Éternel capitaine de Manchester City (2011-2019) et des Diables Rouges (2010-2017), le Belge était évidemment plus connu pour son jeu défensif que pour sa frappe de balle. Pourtant, le 6 mai 2019, "Vince the Prince" est encore un peu plus entré dans la légende des Cityzens en plantant un but extraordinaire.

Il y a quatre ans, Manchester City et Liverpool se tiraient la bourre en tête du championnat. À deux journées de la fin, un petit point séparait les deux équipes qui n’avaient donc pas le droit à l’erreur.

Lors de la 37e et avant-dernière journée de Premier League, les Skyblues de Pep Guardiola accueillaient Leicester, dernier gros obstacle à éviter dans la course au titre. Bien décidés à jouer un mauvais tour à City, les Foxes, champions en 2016, livrent une solide prestation et ne font pas de cadeaux aux Cityzens.

La délivrance est venue du pied droit de Vincent Kompany. À la 70e, le défenseur a profité des largesses défensives adverses pour tenter sa chance des 25 mètres. La frappe est puissante, magique et termine dans la lucarne d’un Schmeichel impuissant. Le stade explose. Kompany, qui n’avait plus marqué en championnat depuis plus d’un an, vient d’inscrire son unique but hors de la surface en Premier League.

"Je lui ai dit : "Ne tire pas, passe la balle". Mais il a pris la bonne décision. Si je le pensais capable de ça ? Honnêtement… je n’étais pas très confiant", avait alors plaisanté Guardiola à la fin de la rencontre.

Une semaine plus tard, Manchester City est champion d’Angleterre… avec un point d’avance sur Liverpool. Un beau cadeau d’adieu de la part de "Vince the Prince".