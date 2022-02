"Ne soyez pas Google" : l'essor des start-up fondées sur la protection de la vie privée

Marko Saric, fondateur de Plausible Analytics, et Paul Jarvis, de Fathom Analytics, ont tous deux consacré du temps et de l'argent à leurs projets avant de pouvoir se verser un salaire. Les deux start-up fonctionnent encore avec de petites équipes travaillant à distance dans différents pays et ayant un contact direct avec les clients.

"Pendant longtemps, nous n'avions même pas d'entreprise autour du projet, c'était une pure communauté", complète encore Matthieu Aubry,

Il a fondé Matomo en 2007 alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Aujourd'hui son entreprise a une portée mondiale et contribue, selon lui, à la création d'un "internet alternatif" non dominé par les grandes entreprises technologiques.

Mais un obstacle de taille subsiste : Google peut se permettre d'offrir ses outils gratuitement alors que les petites entreprises doivent faire payer leurs clients, ne serait-ce que quelques dollars par mois.

"Tous ces produits gratuits que nous utilisons et aimons, nous ne les payons pas avec de l'argent, nous les payons avec des données et de la vie privée", souligne Paul Jarvis.