"Ne rien faire, ça, c’est anti-voiture", Elke Van den Brandt défend le plan bruxellois GoodMove

Le nouveau plan de mobilité bruxellois " Good Move " fait grincer des dents les automobilistes et les membres de l’opposition dans la capitale. La ministre bruxelloise en charge de la mobilité, Elke van den Brandt (Groen), défend ce plan sur le plateau de l’Invité de Matin Première.

"Non, le plan Good Move n’est pas un plan anti-voiture. Ça fait depuis 2005 que les embouteillages à Bruxelles sont assez stables. Chaque matin, on perd du temps et notre bonne humeur dans les embouteillages. Ça pollue, ça fait du bruit. Ne rien faire, ça, c’est anti-voiture. Il faut agir", se défend la ministre écologiste bruxelloise.

Elke Van den Brandt, également en charge des travaux publics, rappelle que la situation actuelle n’est pas idéale à Bruxelles, le poumon économique de la Belgique : "On perd entre 4 et 8 milliards d’euros par an en Belgique à cause des embouteillages. On perd beaucoup de temps et d’énergie. Le but est de fluidifier le trafic pour ceux qui n’ont pas d’alternatives."

Canaliser le transit vers les axes

Comment la ministre compte-t-elle améliorer la circulation ? "Il faut rendre les alternatives plus attractives, comme c’est le cas avec Good Move. On investit dans les transports en commun, mais il faut aussi faire en sorte qu’ils circulent en site propre. Il faut rendre les conditions de déplacements des cyclistes et piétons plus agréables."

Avec ce plan de circulation, la majorité bruxelloise compte entre autres réduire la circulation à travers la ville : "On a divisé Bruxelles en 50 quartiers. Dans chaque quartier, on va faire en sorte que les trafics de transit soient canalisés vers les axes structurants."