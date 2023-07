Ne ratez pas "Martin et ses amis", le spectacle de Martin Charlier ce soir à 20h05 sur Tipik

Après plus de quinze années passées sur scène et dix années en télé, il était temps pour Martin Charlier de fêter cette belle carrière ! Il vous propose de revoir le spectacle qu’il avait mis sur pied pour l’occasion : "Martin et ses amis".

Ses amis, ce sont les personnages qu’il incarne mieux que personne. De Kiki à Madame Rigide en passant par Luc Noël, vous aurez l’occasion de tous les rencontrer !

A ses côtés, vous retrouverez d’autres grands comédiens amis et collègues de Martin Charlier comme Isabelle Hauben, Kody, Jérôme de Warzée mais aussi Jean-Luc Fonck.

Une soirée hilarante que l’on vous propose de (re) voir ce jeudi 27 juillet à 20h05 sur Tipik.