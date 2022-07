Ne ratez pas le souvenir émouvant du passage du Grand Jojo dans 69 minutes sans chichis

Voici maintenant plusieurs mois que le Maître de l’ambiance nous a quittés.

En partant rejoindre son amie Annie, le Grand Jojo a laissé un vide énorme mais aussi de nombreux tubes comme "On a soif ! ", " E Viva Mexico " " ou encore " Victor le footballiste ".



Chacune de ces chansons est une fête et nous avions envie de vous le partager à nouveau via la rediffusion de son émouvant passage en 2015 dans l’émission "69 Minutes sans Chichis".

Une émission à revoir ce samedi 9 juillet à 22h45.