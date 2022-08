Ne ratez pas la 15e édition du Festival Théâtres Nomades !

La programmation est en effet très éclectique. Tant les habitués que les simples curieux pourront y faire 1001 découvertes : du théâtre, du cirque, avec notamment des spectacles aériens époustouflants, des conférences gesticulées, des entre-sorts, des contes, de la musique… Le festival fait la part belle à la création belge puisque la majorité des artistes programmés sont issus de notre plat pays… Une attention est également portée aux jeunes compagnies, fraîchement sorties de l’école. Deux d’entre elles (Le Décole et Échec Collectif) auront l’occasion de jouer pour la première fois dans un festival professionnel. Le tout forme un mélange détonnant qui fait passer du rire aux larmes ou de la réflexion à l’émerveillement en quelques minutes. Mais la sauce prend et le public et les artistes l’ont bien compris…

Théâtres Nomades, c’est aussi un grand souk associatif ! Celui-ci accueillera diverses associations qui partageront leurs combats et leurs missions de manière ludique et récréative. Surtout, pas d’inquiétude, de quoi satisfaire vos papilles et votre soif vous sera proposé au sein du souk, le tout dans une démarche écoresponsable.

La Compagnie des Nouveaux Disparus, organisatrice du festival, est connue pour son travail engagé dans les quartiers populaires. Le Festival Théâtres Nomades ne déroge pas à la règle. Les organisateurs accordent une grande importance à l’accessibilité du festival pour tous et mènent un travail spécifique de communication vers les publics éloignés de l’offre culturelle. Dans le même esprit, l’entrée du festival est gratuite. La participation financière du public se fait par le passage du chapeau à l’issue des spectacles (prévoyez de la monnaie). Une réservation est toutefois nécessaire pour certains d’entre eux. Pour tous les autres, il suffit de se rendre directement dans le parc et de se laisser surprendre.

Infos pratiques

Du 18 au 21 août 2022

Jeudi 18/08 dès 18h30, vendredi 19/08 dès 16h30, samedi 20/08 dès 13h30 et dimanche 21/08 dès 13h30.

Bois de la Cambre (carrefour des Attelages)

Entrée gratuite, participation libre au chapeau

Infos et réservations : www.theatresnomades.be et au 02/219.11.98