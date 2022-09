"Naruto, le ninja phénomène" : une exposition pour les 20 ans du célèbre manga

En effet, depuis sa parution en 1999 au Japon, le célèbre ninja créé par Masashi Kishimoto, ne cesse de conquérir le cœur des amateurs de manga et est même le 3e manga le plus lu au monde avec plus de 250 millions d'exemplaire vendus !

"Kishimoto est un conteur hors pair, il a cette narration très forte" pointe d'abord Christelle Hoolans. "Il a cette capacité à développer une galerie de personnages principaux mais aussi secondaires, très détaillés. Chaque lecteur retrouve un personnage auquel il s'accroche particulièrement puisque c'est finalement cela la force du manga : l'empathie que vous avez pour les personnages". Dans cette même optique, les combats en gros plans, bien détaillés, font vivre au plus proche l'histoire.

Par ailleurs, "Naruto vit ce que tout adolescent vit : il y a au démarrage la difficulté d'arriver dans un groupe, de se faire des amis. Finalement il s'en fait et grâce à cela, il surpasse les obstacles qu'il aura (...) On s'y retrouve tout à fait en tant que lecteur".

Autre élément de réponse apporté par Mélanie Andrieu : la transmission générationnelle entre les parents, premiers lecteurs, et leurs enfants.

Une exposition pour les petits et les grands, fans ou curieux, à découvrir du 8 septembre au 13 novembre 2022.