Ne ratez pas "Dunkerque", le film de guerre au réalisme époustouflant signé Christopher Nolan

Une première pour Nolan

Habitué de la science-fiction et du fantastique avec Inception et Interstellar, Christopher Nolan se frotte avec brio pour la première fois au film historique avec Dunkerque.

Une épopée humaine intense

Au menu : un beau scénario, divertissant et instructif. Le film retrace la fameuse évacuation des troupes alliées en mai 1940, celle de 400.000 hommes traqués et encerclés par les Allemands, avec pour seule arme… l’espoir ! "L’opération Dynamo" a permis l’exfiltration de centaines de milliers soldats en l’espace de neuf jours, à bord d’embarcations de fortune et de toutes les flottes civiles disponibles. C’est sans doute la plus grande évacuation de toute l’Histoire militaire.

Un casting 5 étoiles

À l’affiche de ce film, vous retrouverez Tom Hardy (The Dark Knight Rises, The Revenant), Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart dans Harry Potter) et Mark Rylance (Le Pont des espions, Le Bon Gros Géant), mais aussi Cillian Murphy (Tommy Shelby dans Peaky Blinders) ainsi que le chanteur Harry Styles dans un petit rôle.

