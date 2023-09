Ne plus jamais vieillir ou comment ces entrepreneurs de la Silicon Valley veulent défier la mort

Chaque jour, il se réveille à 5h du matin, prend son premier repas une heure plus tard, suivi d’un second et dernier à 11h. Sans surprises, pas de trace de sucre ou de sel dans son alimentation qui est constituée uniquement de produits végétaliens qui ne varient jamais. Ceci, combiné à plus d’une centaine de comprimés journaliers, sélectionnés par son équipe médicale en fonction de ses besoins. Ce n’est pas un programme de tout repos car le sport intense y a une grande place, avec par exemple 5 km de course à pied. Pas question non plus de rester éveillé trop tard car le coucher est programmé à 20h30, sans exception.

En parallèle, Bryan Johnson passe tous les jours une batterie de tests afin d’évaluer les effets de son programme. Son sang est analysé régulièrement, ainsi que son poids, son indice de masse grasse, son ouïe, sa capacité pulmonaire et son rythme cardiaque. Ce n’est donc pas pour rien qu’il a déjà été nommé "l’homme le plus mesuré de l’histoire de l’humanité".