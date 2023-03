Ne pas manger de viande, une bonne idée pour notre planète ? Il faut nuancer

Philippe Baret va plus loin. L’élevage va être de plus en plus nécessaire pour maintenir un système agricole digne de ce nom (avec des emplois, des filières) et développer des systèmes agroécologiques et le bio. L’expert insiste : "On va devoir se passer des engrais chimiques qui proviennent notamment du gaz russe et les remplacer par des engrais organiques, du fumier fournis par les animaux. On aura besoin d’eux comme fournisseurs d’engrais."

Selon lui, se passer des animaux, c’est oublier d’autres objectifs comme la biodiversité, l’agriculture bio, les emplois et autres dimensions socio-économiques. "Il faut être bas en consommation de viande mais toutes les études scientifiques montrent que cette consommation ne peut pas être nulle."