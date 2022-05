Ne pas jeûner pendant le Ramadan, un choix à contre-courant

De l’aube jusqu’au coucher du soleil, ne rien manger, ne rien boire. Le jeûne du mois de Ramadan, qui est sur le point de s’achever cette année, est bien ancré chez les citoyens belges de culture musulmane – c’est d’ailleurs l’un des cinq piliers que les croyants sont invités à respecter.

Mais en réalité, tous ne le suivent pas ou pas à la lettre. Ce qui n’est pas un choix facile à assumer publiquement : la pression sociale, le poids de la tradition, sont une réalité. Deux témoins ont partagé avec nous leur expérience.

Hafida ne jeûne plus depuis une trentaine d’années mais sa décision paraît tellement inimaginable dans sa famille que les rares fois qu’elle l’évoque, elle n’est pas prise au sérieux. Elle préfère nous en parler anonymement pour ne pas risquer de heurter sa mère ou de la rendre mal à l’aise vis-à-vis de son entourage musulman. Au quotidien cependant, elle vit sa foi à sa façon et a décidé de s’émanciper du regard des autres. Elle assume donc son choix dans l’espace public, quitte à devoir parfois passer outre certains regards en coin.

Younès lui n’a plus de raison de suivre le Ramadan : il se considère comme étant de culture musulmane mais est désormais agnostique. Ce choix, il le cache et doit parfois faire quelques kilomètres pour manger ou boire loin des regards, lui qui vit dans un quartier avec une forte présence de la communauté musulmane. Il se retrouve donc à jeûner malgré lui, pour éviter le risque d’être interpellé de façon plus ou moins sympathique ou agressive et de devoir se justifier. Sa famille n’est pas au courant et il craint d’être rejeté ou de les exposer eux aussi à une forme de jugement ou de rejet de la part d’une partie de la communauté.

Revoir le reportage du JT qui leur est consacré (30 avril 2022) :