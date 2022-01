Ne nous les emmêlons pas lors du nettoyage

Quand on a beaucoup de pinceaux, ce nettoyage peut être fastidieux, et surtout il laisse les pinceaux humides et inutilisables pendant 24h. On serait tenté de chercher une machine électrique qui va nous aider à être plus efficace. On peut l’appeler la machine à laver des pinceaux. Les modèles existants coûtent entre 15 et 35€. Chez di, par exemple, il en existe une à 15,99€ qui, est-t-il précisé, "nettoie et sèche en 30 secondes". Comment ça marche ? On plonge d’abord le pinceau dans le bol qui contient de l’eau et du savon. Ensuite, l’embout fait tourner le pinceau pour le laver. Après, on rince le pinceau, et on le fait tourner pour l’essorer.