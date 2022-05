Ne négligez pas vos gencives

Si vous avez 50 ans et plus et que vos gencives saignent, ceci va vous intéresser. La parodontite touche la moitié de la population qui a plus de 50 ans. Les saignements dans la bouche doivent être pris en compte pour éviter les problèmes.

Un mal silencieux

Nous nous sommes rendus au CHU de Liège. Catherine Plein est une patiente du service de parodontologie. Elle a consulté il y a quelque temps car elle constatait que ses gencives saignaient: "J'avais des saignements à chaque brossage de dents. Au début, je ne me tracassais pas, mais c'était un problème récurrent, donc j'ai commencé à me dire que ce n'était pas normal, mais je n'avais absolument aucune douleur, et ça, c'est le côté un peu vicieux de cette pathologie, c'est que vous n'avez pas mal" témoigne-t-elle. Le diagnostic est posé: la patiente est atteinte d'une parodontite.