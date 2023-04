Ne manquez pas Liège-Bastogne-Liège le 23 avril prochain

Le parcours de la Doyenne est ponctué de noms qui résonnent à l’oreille des amoureux d’histoire. L’aller-retour le plus célèbre du calendrier connaît lui des versions légèrement différentes selon les époques, avec comme constante un enchaînement redoutable d’ascensions raides et courtes qui donne son tempérament au final de Liège.

Les noms de la Redoute, de la Roche-aux-Faucons ou de la très ancienne côte des Forges ont pris place dans le vocabulaire des connaisseurs, tout comme le triptyque des côtes de Wanne, de Stockeu et de la Haute-Levée, concentré sur une petite quinzaine de kilomètres et où l’essorage du peloton se précise sérieusement.

Les champions feront leurs retrouvailles avec ce trio, tandis qu’une petite subtilité modifiera peut-être la stratégie à appliquer dans la Redoute, qui précédera immédiatement la côte de Cornémont, nouvelle invitée au programme.

Les candidates au titre sur La Doyenne s’élancent pour la septième fois depuis Bastogne, sur un parcours qui épouse de plus en plus le trajet de la course masculine.

En 2023, ce sont 130 kilomètres qui seront proposés en commun, comprenant donc le fameux triptyque, une découverte pour ces dames, avant le final mouvementé en direction de Liège. C’est par exemple dans la côte de la Roche-aux-Faucons qu’Annemiek van Vleuten avait porté un coup fatal à ses dernières rivales lors de la dernière édition. Le terrain est à nouveau grand ouvert.