Ne manquez pas Liège-Bastogne-Liège Challenge le samedi 23 avril

La Doyenne, la classique, le plus ancien des monuments. Liège-Bastogne-Liège ne manque pas de surnoms.

D’après de nombreux coureurs, c’est l’épreuve la plus difficile, mais aussi la plus belle de l’année. Le samedi 23 avril, vous avez également l’opportunité de franchir les célèbres et redoutées ascensions de Liège-Bastogne-Liège.

La classique ardennaise s’élance cette année depuis un nouveau lieu de départ situé à Banneux. Boucler la distance totale de 255 km est le défi ultime, comme le feront les pros le lendemain. Les ascensions célèbres telles que la Côte de Saint-Roch (le mur de Houffalize), la Côte de Wanne et la Côte de Stockeu constituent notamment les juges de paix du plus long tracé du Liège-Bastogne-Liège Challenge.

Les participants inscrits à la distance de 147 km devront également dompter le Stockeu avant d’aborder ensuite le renommé triptyque Côte de la Haute-Levée, Col du Rosier et Côte de Desnié. Le tracé de 147 km rejoindra celui de 81 km juste avant la Côte de la Redoute à Remouchamps pour entamer ainsi la finale.