Ne manquez pas les "Mega 15km" de Liège Métropole

Le 1er mai, participez au plus grand évènement running et santé de Wallonie

Pour l’édition 2022, les "Mega 15km de Liège Métropole" prévoient de passer comme autrefois, en 2019, par le centre-ville. Pour l'occasion, l'ancien slogan de la course a été remis au goût du jour, assorti d'un préfixe pour souligner ce retour à la normal. C'est beau une ville qui (re)court !

L’évènement, programmé le 1er mai 2022, proposera 8 épreuves au total dont 4 courses : les courses des enfants, 3km, 7km et évidemment 15km ; 2 marches : 6 et 21km ; et 2 trails : 21 et ... nouveauté 2022, un 48km partant d’Hamoir, au sud-ouest de la province de Liège ! Chacun trouvera un défi à sa mesure.

1€ par participant sera reversé aux communes d’Esneux et de Liège pour soutenir les victimes des inondations qui n’ont pas encore renoué avec une vie normale, qu'il s'agisse de se loger, de travailler, de se divertir et, bien sûr, de faire du sport.

Autre nouveauté 2022 : des "bandas" mettront de l'ambiance dans la ville et dans le village d’arrivée, au Parc de la Boverie. Comme en 2019, des prix spéciaux ont été prévus pour récompenser les déguisements des participants les plus réussis ou les plus originaux.

C’est beau une ville qui (re)court !

Liens utiles