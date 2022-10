Ne manquez pas le concert de Cascadeur au Botanique !

Voilà déjà une décennie que l’auteur-compositeur, chanteur et musicien originaire de Metz est apparu sur la scène musicale. Pour ceux qui le connaissent, vous avez encore sûrement dans un coin de votre tête l’entêtant Walker sur son premier album The Human Octopus. Pour les autres, bienvenue dans un univers touchant de sincérité où l’on plonge les yeux fermés dans des ballades aériennes et mélancoliques.

Son personnage de cascadeur lui a été inspiré d’une figurine de motard qu’il possédait enfant. Ce monde de l’enfance auquel il est d’ailleurs fort attaché. En combi de motard avec casque et masque de combattant de catch, Alexandre Longo se déguise "pour pouvoir être lui-même".

En 2008, il remportait le prix "CQFD" des Inrocks. 3 ans plus tard, Cascadeur figurait parmi les 10 artistes révélations du Prix Constantin 2011 (remporté par Selah Sue). Une Victoire de la Musique dans la catégorie Album de Musique Électronique / Dance en 2015 et encore bon nombre de collaborations musicales dans des films et séries - comme dernièrement Lupin sur Netflix qui a sérieusement boosté sa chanson Meaning. Sans oublier cette petite merveille de Collector avec le regretté Christophe.