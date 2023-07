Ne manquez pas le Bal National et le Resto National les 20 et 21 juillet à Bruxelles

Sur la scène du Bal National, une programmation populaire qui séduit le large public. Pour l’édition 2023, nous accueillerons Louis Lou, groupe de danse interactive qui n’a pas son pareil pour chauffer le public. Le groupe De Romeo’s prendra le relais. Le trio fête également ses 20 ans. Sttellla Alias Jean-Luc Fonck sera lui aussi de la partie avec ses musiciens. On prévoit également un moment spécial Birthday avec Alec Mansion, le compositeur et l’interprète de l’inoubliable "C’est l’amour ", et Albert Stoemp, dans son rôle de Chef Albert, qui vous dira tout sur les recettes de moules.

Le DJ Daddy K prendra la relève pour mettre le feu à la place du jeu de Balle, suivi de près par le groupe The Planes, qui maîtrise parfaitement les répertoires rock, pop et funky. C’est avec eux que se clôturera l’édition 2023 du Bal National.