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Не пропустіть супермісяць! | Ne manquez pas la super lune !

13 juil. 2022 à 20:00Temps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Увечері в середу, 13 липня, на небі можна буде побачити супермісяць. Завдяки сприятливим погодним умовам явище буде дуже добре видно

 

Що ви маєте на увазі під "супермісяцем"?

Це повний місяць, який виглядає на 7% більшим і на 14% яскравішим, ніж звичайний повний місяць. Це явище відбувається, коли Місяць особливо близько до Землі. Всупереч поширеній думці, Місяць не обертається навколо нашої планети по колу (тому завжди на однаковій відстані). Він утворює еліпс, що означає, що відстань між Місяцем і Землею змінюється.

 

Коли спостерігати за небом?

Місяць буде найближче до Землі о 20:38 середи, але його ще не буде видно. За даними метеоплатформи Meteovista, він не підніметься до 22:30 і зайде о 4:21 ранку четверга. Небо має бути особливо чистим, що полегшить спостереження.

 

Прізвиська для місяця

Коли в липні настає супермісяць, його називають "зерновим супермісяцем", тому що це пора року, коли можна збирати перші зерна. Його також називають "Супер грозовим місяцем", причому липень є одним із найменш жарких і найбільш бурхливих місяців у Північній півкулі. Ще один супермісяць стався минулого місяця. Це був "полуничний супермісяць", оскільки він освітлював небо в червні місяці, коли збирали врожай полуниці. Наступний і останній у цьому році супермісяць освітить нічне небо 11 серпня.

Le soir du mercredi 13 juillet, une super lune sera visible dans le ciel. Le phénomène sera très clairement visible grâce aux conditions météorologiques favorables

 

Qu’entend-on par " super lune " ?

 

C’est une pleine lune qui apparaît 7% plus grande et 14% plus brillante qu'une pleine lune habituelle. Ce phénomène se produit lorsque la lune est particulièrement proche de la Terre. Contrairement à une idée reçue, la lune ne tourne pas autour de notre planète sur un cercle (donc toujours à égale distance). Elle forme une ellipse, ce qui implique que la distance de séparation lune/Terre varie.

 

Quand observer le ciel ?  

La lune sera au plus près de la Terre à 20h38 mercredi, mais elle ne sera pas encore visible. Elle ne se lèvera pas avant 22h30 et se couchera jeudi à 04h21, selon la plateforme météorologique Meteovista. Le ciel devrait être particulièrement clair, ce qui rendra l’observation plus facile.

 

Des surnoms pour la lune

Lorsqu'une super lune se produit en juillet, elle est appelée "super lune des céréales", car c'est à cette période de l'année que les premières céréales peuvent être récoltées. Elle est également surnommée "super lune du tonnerre", le mois de juillet étant l'un des moins plus chauds et les plus orageux dans l'hémisphère Nord.   Une autre super lune s'est produite le mois dernier. Il s'agissait d'une "super lune des fraises" car elle a illuminé le ciel au mois de juin, période de récolte des fraises. La prochaine et dernière super lune de l'année illuminera le ciel nocturne ce 11 août.

 

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