Не пропустіть супермісяць! | Ne manquez pas la super lune !

Увечері в середу, 13 липня, на небі можна буде побачити супермісяць. Завдяки сприятливим погодним умовам явище буде дуже добре видно

Що ви маєте на увазі під "супермісяцем"?

Це повний місяць, який виглядає на 7% більшим і на 14% яскравішим, ніж звичайний повний місяць. Це явище відбувається, коли Місяць особливо близько до Землі. Всупереч поширеній думці, Місяць не обертається навколо нашої планети по колу (тому завжди на однаковій відстані). Він утворює еліпс, що означає, що відстань між Місяцем і Землею змінюється.

Коли спостерігати за небом?

Місяць буде найближче до Землі о 20:38 середи, але його ще не буде видно. За даними метеоплатформи Meteovista, він не підніметься до 22:30 і зайде о 4:21 ранку четверга. Небо має бути особливо чистим, що полегшить спостереження.

Прізвиська для місяця

Коли в липні настає супермісяць, його називають "зерновим супермісяцем", тому що це пора року, коли можна збирати перші зерна. Його також називають "Супер грозовим місяцем", причому липень є одним із найменш жарких і найбільш бурхливих місяців у Північній півкулі. Ще один супермісяць стався минулого місяця. Це був "полуничний супермісяць", оскільки він освітлював небо в червні місяці, коли збирали врожай полуниці. Наступний і останній у цьому році супермісяць освітить нічне небо 11 серпня.