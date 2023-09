Ne manquez pas la Spa Asia 2023

Rassemblement de clubs, expositions dans les paddocks du Circuit de Spa-Francorchamps en collaboration avec les importateurs, parade, sessions de roulage sur la piste, animations les plus diverses, le cocktail de SpaAsia promet d’être plus attrayant que jamais !

Au terme de l’an 1 de SpaAsia, DG Sport avait sondé le public, afin de faire évoluer l’événement de la façon la plus judicieuse. Ce qui se traduira le dimanche 10 septembre par de nombreuses surprises qui ne manqueront pas de ravir les fans. Ce n’est un secret pour personne que la communauté des fans de deux et quatre roues en provenance d’Asie est conséquente. En proposant une grand-messe de l’Asie motorisée sur ‘le plus beau circuit du monde’, les organisateurs entendant placer la barre toujours plus haut.

Infos et tickets : www.spa-asia.be