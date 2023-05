Un peu d'histoire..

"En l’an 1657, dans un petit bourg nommé Sugny ... A la veillée, on ne parle que d’histoires de loups-garous, de revenants et de sorcières ... mais surtout de leurs maléfices qui se sont abattus sur le village. Un matin, la terreur populaire à son comble dénonce celles qui ont pour époux le Diable ! Quatre femmes du village sont arrêtées et le 30 août 1657, la Haute Cour de Justice de Bouillon rend les sentences : un an de cachot humide pour deux d’entre elles, bannissement pour la troisième et la plus célèbre fut pendue et brûlée le jour même… et Sugny devint le théâtre du plus fameux procès de sorcellerie des Ardennes belge et française !"