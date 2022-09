Ne manquez pas la première édition des Hurluberlus à Mouscron

Imaginez le monde des clowns, des saltimbanques et des artistes aux mille talents descendant du ciel, faisant corps avec les bâtiments, se mariant aux rues et ruelles, se mêlant au langage des pierres et des coins de verdure ou s’interposant à la manière d’oiseaux ou d’hommes volants au beau milieu d’une place publique… Vous êtes déjà dans l’univers fantastique des Hurlusberlus.

Ce dimanche 2 octobre, de 14 à 20 heures, partez à la rencontre d’une centaine d’artistes de cirque dans le décor urbain du centre-ville. Le temps d’une journée d’exception, venez vivre des instants uniques où se mêlent l’authenticité et le rêve, le rire et le frisson, l’étonnement et la complicité.