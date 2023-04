Ne manquez pas la Flèche Wallonne le 19 avril prochain

Dans classiques ardennaises, il y a d’abord classiques ! C’est sur les passages clés qui ont marqué l’histoire de ces courses que s’appuient à nouveau les parcours de la Flèche Wallonne (194,2 km) et de Liège-Bastogne-Liège (258,5 km), qui se disputeront respectivement les 19 et 23 avril prochains.

Le Mur de Huy et le circuit final comprenant les côtes d’Ereffe et de Cherave seront aussi au programme de la Flèche Wallonne Femmes dont l’itinéraire total cumule 131,5km.

25 équipes, dont quatre invitées par les organisateurs, sont appelées à désigner chacune sept cyclistes pour composer des pelotons de 175 coureurs pour la Flèche Wallonne, tandis que 144 coureuses venant de 24 formations formeront ceux de la Flèche Wallonne Femmes.​​​​

Le peloton féminin a pris en marche le train de l’histoire en se confrontant depuis 1998 à la grande référence en termes de course de côte, donnant lieu à des explications musclées et aussi à des cycles de domination quelquefois interrompus. Les Valverde et Alaphilippe dans le palmarès féminin se nomment Marianne Vos et Anna van der Breggen, cette dernière ayant même frappé encore plus fort sur les hauteurs de Huy avec une série de sept succès consécutifs.

Ce n’est pourtant qu’en 2022 que les coureuses ont connu l’enchaînement des trois ascensions du Mur. Ce sera à nouveau le cas cette année, durant cette expédition étalée sur 131,5 km au total.