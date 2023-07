Ne manquez pas "La Belle et la Bête" au château de Rixensart

Suite à la ruine de l’entreprise familiale, un père de famille et ses trois filles sont contraints à quitter la ville pour s’installer à la campagne.

Ils trouveront refuge dans un hameau isolé, perdu dans le creux d’une vallée embrumée, au pied d’un château étrange qui semble, depuis bien des années déjà, cristalliser les craintes et les peurs des villageois environnants.

Par un malencontreux coup du sort, la famille entière trouvera son destin scellé à celui d’une Bête terrifiante. À moins que l’une des trois filles, Belle, ne l’entende pas de cette oreille-là… Damien De Dobbeleer se jouera des codes et des époques pour créer, avec humour et émotion, une belle et une bête que feront peau neuve au château de Rixensart.