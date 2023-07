Ne manquez pas la 6e édition du Festival des Statues en Marche

Après le succès fulgurant des cinq premières éditions avec plus de 60.000 visiteurs l’année dernière, nous vous proposons une nouvelle promenade au cœur de Marche-en-Famenne à la rencontre d’une centaine de statues vivantes.

Les 5 et 6 août prochains, en plein cœur de l’été, rejoignez celui de Marche-en-Famenne battant au rythme du plus grand rendez-vous de statues vivantes d’Europe ! Laissez-vous donc emporter par la curiosité et venez découvrir en famille, entre amis ou en amoureux cet événement original et unique en son genre, véritable exposition vivante de plein air. Promenade estivale imaginaire, amusante, inquiétante et féerique au pays des statues vivantes, à la découverte des coins et recoins de la magnifique cité piétonne de Marche-en-Famenne et parsemée d’activités ludiques et festives, bienvenue dans l’univers des "Statues en Marche" !

Concrètement, le programme 2023 propose aux visiteurs une balade féerique au cœur de Marche-en-Famenne à la découverte de 100 statues vivantes, certaines drôles, d’autres étonnantes, inquiétantes, émouvantes, trompeuses, joueuses ou encore malicieuses. Répartis sur un parcours de plusieurs kilomètres, utilisant les coins et recoins du patrimoine de la cité, les artistes assurent chaque jour 4 prestations de 40 minutes, soit au total 400 prestations en programmation ou plus de 250 heures de spectacle en un seul week-end.

Plus d’infos sur : https://statuesenmarche.070.be/parcours/artistes/