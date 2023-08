Ne manquez pas la 19e édition du festival FiestaCity les 25, 26 et 27 août 2023

L’ASBL Verviers Music Festivals et la Ville de Verviers ont le plaisir de vous annoncer la 19e édition du festival FiestaCity qui aura lieu les 25, 26 et 27 août 2023 pour trois jours de musique et de fête, et ce gratuitement.

Lors de chaque édition, FiestaCity sait se réinventer. Le festival est et restera l’événement attendu de la fin de l’été, celui des retrouvailles avec un public toujours présent pour faire la fête et pour découvrir ou redécouvrir des artistes régionaux, internationaux, amateurs ou confirmés.

Pour FiestaCity, cette année sera une année charnière.

Dans l’attente de retrouver un centre-ville rénové, le festival investit l’ancien site Belgacom. Il y disposera ainsi sa grande scène "Province de Liège" avec le village festif que les amateurs de bonnes choses ne manqueront pas de visiter ainsi qu’un magnifique espace vip avec vue sur la grande scène.

Non loin de la grande scène, dans la rue du Collège, auprès de Monsieur Ploquette, s’ouvrira la nouvelle scène du festival off et de la scène "Sphères sonores" - scène découverte de la Province de Liège.

La scène du Spirit of 66, quant à elle, accueillera comme toujours des groupes du festival off et des têtes d’affiche en soirée.

La programmation sera gérée par l’incontournable Francis Geron, fidèle au poste depuis le début de l’aventure.

Vous retrouverez l’intégralité du programme sur www.fiestacity.be