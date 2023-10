Ne manquez pas l'expo "Abba 1974-2024, from Waterloo to the world"

L'expo "Abba 1974-2024, from Waterloo to the world" sera au Domaine de la Bataille de Waterloo du 23 septembre 2023 au 18 mai 2024.

ABBA : quatre lettres, quatre artistes, quatre suédois que toute l’Europe découvre un soir d’avril 1974 au concours de l’Eurovision. Pour ABBA, "Waterloo" est plus qu’une victoire, c’est le début d’une longue série de chansons que la planète entière fredonne encore, 50 ans plus tard. Avec le tube " Waterloo ", le groupe fait rayonner la ville au-delà des frontières belges et européennes, en parallèle de la dernière bataille de l’Empereur Napoléon. Le Domaine de la bataille de Waterloo est donc ravi de fêter ce 50ème anniversaire avec une exposition sur ce groupe mythique.

" ABBA 1974-2024 " retrace chacune des grandes étapes de la carrière du groupe, depuis leurs débuts en solo dans les années 1960 jusqu’à leur dernier album "ABBA Voyage" en 2021.