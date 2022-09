Olivia, 30 ans, vient de passer la moitié de sa vie dans le coma : percutée à l'âge de 15 ans par une voiture, l'adolescente d'hier se réveille aujourd'hui dans un corps de femme. Seulement... dans sa tête, notre belle au bois dormant a toujours 15 ans. Au réveil, le choc ne peut qu'être violent.

Comment rattraper ce temps perdu? Comment grandir en vitesse accélérée pour coïncider avec l'image d'une femme de 30 ans que lui renvoie le miroir? Comment accepter et digérer les bouleversements survenus dans sa famille et son cercle d'amis ? Parachutée dans une société dont elle ne maîtrise pas les nouveaux codes et technologies, forcée de mûrir et de devenir " adulte " le plus rapidement possible pour faire coïncider corps et esprit, Olivia vit une avalanche de " premières fois" toutes plus pimentées et savoureuses les unes que les autres. Avec la fraîcheur, l'insolence, l'énergie qui caractérise l'adolescence, Olivia détonne au milieu des trentenaires qu'elle fréquente.

