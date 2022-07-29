Не беріть в оренду аби що | Ne louez pas n'importe quoi!

Часто буває важко знайти житло в Бельгії. Спокуса – кинутися на першу ж пропозицію. Будьте обережні, однак, не приймайте нічого

Фламандська влада також склала документ, який може бути корисним для вас (Opvang vluchtelingen Oekraïne | Wonen Vlaanderen).

Він представлений у вигляді "чек-листа", де перераховані всі пункти, які необхідно перевірити при відвідуванні житла.

Деякі приклади.

Чи є великі мокрі плями? Газову установку перевірено? Чи є в помешканні санвузол, гаряча вода. Чи безпечні сходи для вас і ваших дітей? Є пандус? Ви бачите десь пожежний датчик, вогнегасник?

Це дуже прості запитання, але вони можуть попередити вас про потенційні ризики.

Не всі орендодавці такі, але іноді "торговці сном" або недобросовісні люди намагаються здати в оренду нерухомість, яка не відповідає вимогам і становить небезпеку для орендарів.