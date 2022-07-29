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Ukraine - Україна

Не беріть в оренду аби що | Ne louez pas n'importe quoi!

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Часто буває важко знайти житло в Бельгії. Спокуса – кинутися на першу ж пропозицію. Будьте обережні, однак, не приймайте нічого

Фламандська влада також склала документ, який може бути корисним для вас (Opvang vluchtelingen Oekraïne | Wonen Vlaanderen).

Він представлений у вигляді "чек-листа", де перераховані всі пункти, які необхідно перевірити при відвідуванні житла.

Деякі приклади.

Чи є великі мокрі плями? Газову установку перевірено? Чи є в помешканні санвузол, гаряча вода. Чи безпечні сходи для вас і ваших дітей? Є пандус? Ви бачите десь пожежний датчик, вогнегасник?

Це дуже прості запитання, але вони можуть попередити вас про потенційні ризики.

Не всі орендодавці такі, але іноді "торговці сном" або недобросовісні люди намагаються здати в оренду нерухомість, яка не відповідає вимогам і становить небезпеку для орендарів.

Pièce jointe

Ознаки серйозних проблем / непридатне для проживання житло PDF

Pièce jointe

Ознаки серйозних проблем / непридатне для проживання житло

Le problème des logements insalubres

Il est souvent difficile de trouver un logement, en Belgique. 

La tentation est de se précipiter sur la première offre. Faites attention toutefois à ne pas accepter n'importe quoi

Les autorités flamandes ont d’ailleurs rédigé un document qui peut vous être utile (Opvang vluchtelingen Oekraïne | Wonen Vlaanderen).

Il se présente sous forme d'une " check-list ", où sont repris tous les points à vérifier, lorsque l'on visite un logement.

Quelques exemples.

Y a-t-il de grandes taches d’humidité ? L’installation de gaz a-t-elle été contrôlée ? Le logement dispose-t-il de sanitaires, avec eau chaude. L’escalier est il sûr, pour vous et vos enfants ? Y a-t-il une rampe ? Voyez vous un détecteur d’incendie, un extincteur quelque part ?

Ce sont des questions toutes simples mais qui peuvent vous alerter sur des risques potentiels.

Tous les propriétaires ne sont pas comme cela, mais il arrive que des "marchands de sommeil" ou des personnes peu scrupuleuses tentent de louer des biens qui ne sont pas conformes et représentent un danger pour les locataires.

Pièce jointe

Check-list logement (en français)

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