"Ne léchez pas les crapauds hallucinogènes", ordonnent les parcs nationaux américains

Pour se défendre des prédateurs, les crapauds sécrètent une substance "5-MeO-DMT", surnommée la "molécule de Dieu", qui est un psychotrope hallucinogène.

Des personnalités, comme le champion de boxe Mike Tyson, ont évoqué l'utilisation de cette substance à des fins thérapeutiques, récréatives, et même spirituelles. L'expérience dure généralement entre 15 et 30 minutes et est considérée comme très intense. Mais ce poison peut aussi être dangereux pour les humains selon des scientifiques.

Chassé en masse pour sa peau vénéneuse, le crapaud du désert de Sonora aurait déjà quasiment disparu en Californie d'après un article du New York Times publié en mars 2022.