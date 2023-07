Ne laissez pas un sèche-mains électrique ruiner vos vacances

Pour la communauté médicale et scientifique, pas de doute, les sèche-mains recouvrent nos mains de bactéries et de germes. Trois hôpitaux européens, Leeds au Royaume-Uni, Saint-Antoine à Paris et Udine, en Italie ont publié récemment les résultats de leurs études conjointes qui démontrent que le séchoir à air comprimé génère cinq fois plus de bactéries que la version papier. On les retrouve sur les sol et sur les murs des sanitaires testés.

Trois types de bactéries ont été observés :

Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), qui peut causer diverses infections, de l’infection cutanée à une septicémie potentiellement mortelle. Les entérocoques, responsables d’infections difficiles à traiter, notamment chez les patients immunodéprimés. Notons que l’immunité générale a diminué avec le Covid. Les entérobactéries comme Escherichia coli, qui causent un large éventail d’infections, y compris la gastro-entérite ou la pneumonie.

Pour le bactériologiste britannique Mark Wilcox (Leeds University), le problème vient surtout des utilisateurs de ces appareils qui ne se lavent pas correctement les mains. En général, ils ne font que passer rapidement les mains sous le jet d’eau, puis vont les sécher en laissant pas mal de bactéries (notamment de matières fécales) se déposer dans le sèche-mains qui les diffusera ensuite partout dans la pièce sur une distance de 3 à 5 mètres. L’utilisateur, lui, a le visage directement exposé. Et les séchoirs rapides de ce type sont souvent mal entretenus et pas assez désinfectés. Particulièrement en période estivale où certaines aires d’autoroute françaises, par exemple, reçoivent jusqu’à 7000 visiteurs par jour.

Et le scientifique de rappeler ce qu’est un lavage efficace des mains. Avec du savon et durant au moins 20 secondes en n’oubliant pas les entre-doigts et les poignets.

Et on l’aura compris, la serviette en papier est préconisée pour se sécher les mains. Elle absorbe l’eau et surtout les microbes qui s’y trouvent.

La méfiance est donc permise. Le risque de se retrouver à l’hôpital plutôt que sur la plage existe, hôpital où les autorités sanitaires ont interdit l’utilisation des sèche-mains électriques. Sans doute un bon indice…