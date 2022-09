Ne jetez plus votre marc de café, réutilisez-le !

C’est un excellent engrais naturel

"Le marc de café est bon pour les plantes et le potager mais en petite quantité sinon les sols deviennent trop acides et plus rien ne pousse…"

explique Julie Jacqmain, Responsable de production chez Permafungi.

Anaïs Levoir, Bio-Ingénieure chez Worms précise : " Le marc de café peut inhiber la croissance de certaines plantes "concurrentes""

Car le caféier, la graine de café produit un acide chlorogénique. C’est un phénomène biologique appelé l’allélopathie qui influence la germination, la croissance, la survie et la reproduction d’autres organismes. Mais par contre, une fois composté, environ 6 mois, c’est un engrais très riche. Mais il ne faut pas dépasser la proportion de 10 kg de marc de café non composté par m² de terre."

Une solution serait en automne, à la fin de saison de mélanger du marc de café à la terre pour préparer la saison suivantes. Certaines plantes sont vraiment boostées par le marc de café comme les rosiers et les hortensias. Par contre, les plants de tomates ne l’apprécient pas trop… Toujours mettre du marc de café composté au sol. Si on met du marc de café seul, il faut le faire en petite quantité pour éviter les effets allélopathiques.

Le marc de café est aussi une bonne matière compostable.

Anaïs Levoir, Bio-Ingénieure chez Worms estime que le marc de café est très intéressant pour le compost : " car il est riche en azote". Il contient aussi un petit peu de carbone mais c’est négligeable par rapport aux matières carbonées que l’on met dans le compost.

Mais attention, c’est comme dans votre assiette il faut varier les apports. " Si vous avez un lombricomposteur à la maison, jetez votre marc dedans. Il sera digéré par les vers comme le reste de la matière organique du compost. "

Mais n’en abusez pas, met en garde Anaïs, sinon cela pourrait casser l’équilibre de votre compost. Il vaut mieux ne pas dépasser un cinquième en proportion. On peut en mettre aussi moins, bien entendu !

Julie Jacqmain, Responsable de production chez Permafungi, confirme : "On peut même mettre les filtres à café en papier naturel s’ils n’ont pas été traités par des produits chimiques (ce sont souvent les blanchis) et le trichoderma, la moisissure verte qui se développe rapidement sur le marc de café va booster lui aussi le compost et la décomposition."

Répulsif ?

On pourrait penser que son aspect rugueux pourrait protéger vos plantes des nuisibles rampants comme les escargots ou les limaces en dispersant du marc de café tout autour. Mais non ! Julie Jacqmain, Bio Ingénieure et Responsable de production chez Permafungi " J’ai déjà testé le marc de café pour éloigner les limaces et escargots dans mon jardin et ça ne change absolument rien. ".

Bleuir vos fleurs d’Hortensia.

"Ajoutez du marc de café dans la terre, à la base des hortensias pour les faire changer de couleur. Le marc de café augmente l’acidité du sol et va faire bleuir les plantes." Mais là aussi avec parcimonie souligne Anaïs Levoir.