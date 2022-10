Ne jetez plus vos papiers journaux, réutilisez-les !

Enrobez vos fruits et légumes dans du papier journal en noir et blanc. L’éthylène, responsable du mûrissement, restera ainsi concentré et ils mûriront plus vite.

On a testé avec des pommes, bananes, kiwis, avocats et tomates. En 3 à 4 jours, c’était bon ! Ne les oubliez pas, vous risqueriez de les retrouver pourris.